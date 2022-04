Sant’Anatolia di Narco celebra i fiori e la natura con “Primavera in Valnerina” | Foto

Oltre 70 vivaisti e fioristi nello straordinario scenario naturale dell'Abbazia dei santi Felice e Mauro. Anche prodotti tipici e artigianato

Tripudio di colori e profumi nello straordinario scenario naturalistico che circonda l’antica Abbazia dei santi Felice e Mauro dove venerdì 29 aprile si è aperta la 15esima edizione di Primavera in Valnerina. La mostra mercato del giardinaggio e del florovivaismo è così in scena a Sant’Anatolia di Narco, nella frazione di Castel San Felice, fino a domenica primo maggio, grazie anche al Gal Valle Umbra e Sibillini che ha dato il suo contributo alla realizzazione dell’evento nell’ambito del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020.

Ad accogliere i turisti, ma anche le scuole del territorio, in un ambiente particolarmente suggestivo, oltre settanta vivaisti e fioristi provenienti da diversi parti d’Italia, che espongono piante officinali, fruttive, ortive e ornamentali ma anche rare e insolite. Non solo. In quest’area immersa nella natura, sulle rive del fiume Nera, sono infatti presenti stand di prodotti tipici e artigianato locale della Valnerina. A completare l’offerta anche tante iniziative d’intrattenimento e laboratori orto-floro-frutticoli.