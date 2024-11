Sansepolcro, riaperto il parcheggio di viale Vittorio Veneto - Tuttoggi.info

E’ stato riaperto – dopo oltre 5 mesi – il parcheggio di Viale Vittorio Veneto, a Sansepolcro, che torna operativo dopo un importante intervento di riqualificazione.

I lavori, inseriti nel maxi progetto del Pnrr da oltre 5 milioni di euro, sono stati portati a termine secondo il cronoprogramma stabilito ed hanno trasformato l’area in uno spazio moderno e funzionale, offrendo ai cittadini nuove comodità e servizi.

L’intervento ha incluso il rifacimento dei sottoservizi fognari, l’installazione di un sistema di illuminazione a Led per garantire sicurezza e sostenibilità energetica, nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici per incentivare una mobilità più ecologica, e una pavimentazione in cemento architettonico che migliora l’aspetto estetico dell’area, rendendola più gradevole e in linea con le esigenze urbane attuali.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi ha commentato: “La riapertura del parcheggio di Viale Vittorio Veneto è un nuovo tassello nel progetto di riqualificazione di Sansepolcro. Stiamo lavorando con impegno per trasformare la città e renderla più moderna e accogliente, grazie ai numerosi cantieri avviati dall’amministrazione.”