Sanità, Latini: "Qualità dei servizi e nuovo ospedale obiettivi dell'Amministrazione" - Tuttoggi

“L’obiettivo – continua – si dovrà concretizzare tanto nel processo della riorganizzazione delle due aziende umbre, che continueremo a seguire nelle varie fasi di partecipazione, quanto, nel medio periodo, nella realizzazione del nuovo ospedale di Terni, punto di riferimento per le eccellenze, e di quello di Narni-Amelia, che dovrà operare in sinergia”.

“Le dichiarazioni e i chiarimenti della presidente Donatella Tesei vanno in questa direzione e sono anche il frutto di una interlocuzione costante che abbiamo avuto con i vertici della Regione Umbria, ai quali abbiamo sempre rappresentato le esigenze e le criticità del nostro territorio nel settore della sanità, in particolare di quella pubblica, che deve restare il punto di riferimento principale e che deve essere in grado di fornire risposte di eccellenza alla nostra città, tenendo in considerazione l’attrattività da sempre dimostrata dal polo ternano anche verso aree extraregionali”.