Sanità, 2023...come il 2022 "Stesse difficoltà e nuovi tagli" | Secondi chiede confronto con Regione - Tuttoggi

Il primo cittadino ha infatti preannunciato che chiederà ai rappresentanti regionali di intervenire ad una seduta della commissione ‘Servizi e Partecipazioni’, per affrontare con chiarezza e dettagli necessari le problematiche della sanità del territorio: “Siamo per un confronto costruttivo, per fare in modo che la collettività potesse beneficiare di servizi e investimenti necessari, ma saremo sempre fermi e decisi nel rivendicare l’esigenza dei cittadini di disporre di una sanità pubblica efficiente e al passo con i tempi. Sul tavolo ci sono questioni legate all’offerta dei servizi sanitari a Città di Castello e in Altotevere che vanno affrontare con soluzioni concrete”.

Oltre che alla garanzia della tenuta delle prestazioni oncologiche, per Secondi va rivolta dovuta attenzione ad una serie di esigenze e carenze in ambito ospedaliero e territoriale, dalla dotazione di personale alla qualità delle prestazioni essenziali, dalle liste di attesa alle scelte organizzative, dall’ammodernamento tecnologico fino alla semplice accoglienza utenti.

“Il fatto che di pomeriggio all’ingresso dell’ospedale di Città di Castello non sia in servizio il personale del front-office presente al mattino, e che quindi gli utenti non incontrino nessuno, offre un’immagine negativa della struttura”, dice Secondi, che torna a ribadire le difficoltà del pronto soccorso, “dove la professionalità e l’abnegazione del personale non possono sopperire alle carenze di organico”.

“Un ospedale in sofferenza nella gestione dell’emergenza sanitaria è un forte fattore di criticità nella vita di una comunità – conclude il sindaco – che deve essere preso in considerazione con la dovuta attenzione dai responsabili sanitari della nostra regione per dare una risposta adeguata e rapida”.