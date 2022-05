San Venanzo, due iniziative su legalità e studio - Tuttoggi

Giovane studente in finale ai giochi della matematica, il plauso del sindaco di San Venanzo a Matteo Guerrieri

Scuola protagonista a San Venanzo per due iniziative relative alla legalità e allo studio. Martedì 24 maggio alla scuola di San Venanzo alle 10 e 30 si terrà un ricordo di Giovanni Falcone a trent’anni dalla sua uccisione per mano della mafia. L’iniziativa è in collaborazione con associazione Libera Umbria.

Alle 11 in programma l’inaugurazione dei laboratori didattici finanziati dalla strategia Area Interna sud ovest Orvietano. Interverranno il sindaco di San Venanzo, la dirigente scolastica dell’istituto “R.La Porta”, Cristina Maravalle, Carla Lodi coordinatrice tecnica dell’Area Interna, Massimo Tiracorrendo referente tecnico e Cristiana Corritoro, dirigente della Regione Umbria.