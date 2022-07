San Venanzo, approvato assestamento di bilancio: risorse per scuole, urbanistica e impianti sportivi  - Tuttoggi

Le risorse, quindi, saranno destinate al plesso scolastico, dove nei prossimi mesi prenderà il via anche il nuovo servizio del nido (bambini da 1 a 3 anni), e ai lavori di adeguamento della ex scuola di Ospedaletto, anche al fine di allocarvi il seggio elettorale.

Prevista anche una serie di lavori di adeguamento dell’antistadio. In Piazza di Rivalbella, poi, il Comune impiegherà 200.000,00 euro per il secondo stralcio della ripavimentazione. Ulteriori risorse, infine, per un sistema di sicurezza al palazzo comunale, allo scopo di consentire l’utilizzo delle stanze del secondo piano per mostre, convegni e altre iniziative culturali. “La manovra economica – ha dichiarato il sindaco di San Venanzo – darà ulteriore impulso al territorio comunale”.