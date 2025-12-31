San Silvestro in piazza a Norcia, concerto di Capodanno a Cascia - Tuttoggi.info

Veglione di Capodanno in piazza a Norcia, ma varie iniziative in occasione delle festività natalizie anche negli altri comuni della Valnerina.

Stasera (31 dicembre), in piazza san Benedetto a Norcia dalle ore 23, in programma ‘Aspettando il 2026’, per salutare l’arrivo del nuovo anno tra musica e ballo con l’energia di Ale T dj. Le iniziative continuano, poi, a gennaio con ‘Sta arrivando la Befana’, concerto del complesso bandistico ‘Città di Nor cia ’ diretto dal maestro Luca Panico, domenica 4 alle 18 al Digipass. Sempre al Digipass, lunedì 5 gennaio alle 17, è stata organizzata una iniziativa a cura dei ragazzi della Consulta dei Giovani, per un pomeriggio da trascorrere tra divertimento e tradizione. E a proposito di tradizione, in tutto il centro storico di Norc ia , tra porte, vie, scale e piazze, sono sempre allestiti i Presepi delle Guaite.

Si animano anche le frazioni come Frascaro, in cui è possibile ammirare dieci natività lungo la via dei presepi, Campi dove fino al 6 gennaio è in scena il Campi Christmas Fest e Ancarano che accoglie gli abitanti e i visitatori vestita a festa con luminarie nell’area della proloco, un presepio all’ingresso del paese e l’albero di Natale nel villaggio Sae. In questo periodo sono possibili anche visite guidate al sito di Castelfranco di Ancarano, dove è aperta la Casa dei ricordi, e ciaspolate a Forca di Ancarano. Qui, inoltre, il 31 dicembre, è in programma una serata di festa in collaborazione con le guide ambientali escursionistiche Lagap, arricchita da fuochi d’artificio. Chiuderà le festività natalizie ‘Arriva la Befana’, iniziativa in programma martedì 6 gennaio alle 15 in piazza san Benedetto, dove la simpatica vecchietta porterà dolciumi e tante sorprese per i più piccoli.

La città di Santa Rita invece saluterà domani l’arrivo del nuovo anno con un grande evento pubblico all’insegna della musica, dello spettacolo e della convivialità. Il 1° gennaio 2026, a partire dalle ore 15.00, Piazza Garibaldi ospiterà “Omaggio al Nuovo Anno”, uno degli appuntamenti di punta del Christmas Wonder Village. Sul palco si alterneranno artisti noti al grande pubblico, in un programma che rende omaggio a grandi icone della musica italiana:

Daniele Si Nasce , vincitore di Tale e Quale, con un intenso tributo a Renato Zero

, vincitore di Tale e Quale, con un intenso tributo a Adolfo Durante , vincitore di Like a Star, con un omaggio a Mina

, vincitore di Like a Star, con un omaggio a Stefano Cardellini, da Bella Ma’.

Ad accompagnare il pubblico ci sarà la diretta live di Radio Radio, che animerà il pomeriggio e accompagnerà cittadini e visitatori in un viaggio musicale ricco di emozioni. La direzione artistica è affidata a Marco Vittiglio. Un momento di festa collettiva, pensato per tutte le generazioni, che unisce musica dal vivo, spettacolo e spirito di comunità, valorizzando il centro storico di Cascia e rafforzando l’offerta culturale e turistica del periodo natalizio.

A Cerreto di Spoleto, invece, il giorno di Capodanno (e anche il 6 dicembre) è in programma il presepe vivente. I visitatori potranno immergersi in un affascinante percorso che si snoda in tutto il centro storico, dove oltre cento figuranti in costume d’epoca mettono in scena la tradizione, tra botteghe artigiane e rivisitazioni di antichi mestieri, dalle 17 alle 19.30. La partenza è da piazza Pontano, da dove poi si prosegue fino a giungere all’ex chiesa di San Nicola e alla sede del museo ‘Il Ciarlatano’, dove è allestita la rappresentazione della natività. Tra scorci e panorami mozzafiato che regala la Valnerina, sarà così possibile ammirare il fabbro mentre forgia il ferro arroventato, il falegname che intaglia il legno, il pescatore, il canestraio che intreccia le ceste di vimini, le donne che lavorano i gomitoli di cotone per ricavarne pizzi e merletti, il calzolaio e tanti altri mestieri e artigiani. Si potranno inoltre degustare diverse specialità come il formaggio preparato dal pastore, la focaccia del forno a legna, le salsicce, le frittelle, la polenta, il pane del fornaio, il vino caldo preparato nella locanda, insieme a tanti altri prodotti tipici, il tutto in un ambiente unico, accompagnati nel percorso da racconti che evidenziano la storia della natività.