San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato | Le celebrazioni a Terni - Tuttoggi

Nella ricorrenza di San Michele Arcangelo, martedì 29 settembre, alle 16.00, la Questura di Terni vivrà un momento particolarmente significativo con la cerimonia di scoprimento della targa commemorativa ai Caduti e Defunti della Polizia di Stato, che verrà istallata nella rotonda di fronte alla questura in via Antiochia, che in forza di delibera di giunta n. 211 del 17.9.20 del Comune di Terni, è stata dedicata a tutti i morti della Polizia di Stato, adeguando in tal senso, anche la toponomastica cittadina, intitolando la rotatoria viabile come “Rotonda Caduti e Defunti della Polizia di Stato.

La cerimonia vedrà la presenza del Vice Capo della Polizia Vicario – Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Antonio De Iesu, che verrà accolto dal Questore Roberto Massucci e dal Prefetto Emilio Dario Sensi.

L’evento sarà preceduto da una breve cerimonia religiosa, officiata dal Vescovo di Terni-Narni-Amelia, Mons. Giuseppe Piemontese,