San Giovanni di Baiano, via ai lavori della scuola primaria - Tuttoggi.info

Il Comune di Spoleto ha firmato il contratto con la ditta Napla G. Appalti SRL per gli interventi che interesseranno la scuola primaria di San Giovanni di Baiano “La miniera del sapere”.

I lavori, che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio ed inizieranno nel mese di febbraio, sono stati aggiudicati attraverso una procedura negoziata e si concluderanno a dicembre 2025 (i tempi di realizzazione sono di 570 giorni, ossia 19 mesi, a cui vanno aggiunte le successive attività di collaudo). Nei prossimi giorni, in vista dell’inizio dell’intervento, è in programma lo spostamento degli arredi che verrà effettuato dalle squadre di Ase Spoleto.

Il nuovo edificio sarà di due piani con una superficie di circa 415mq a piano (l’attuale, sempre disposto su due piani, è di circa 300mq a piano). Al piano terra ci sarà l’ingresso, la sala mensa, la portineria e la palestra, mentre al primo piano sono previste le cinque classi che ospiteranno gli alunni una volta conclusi i lavori.

L’importo complessivo dell’intervento, che permetterà la realizzazione di una nuova scuola disposta su due livelli, è di poco superiore a € 1.700.000,00 (precisamente € 1.717.736,09): € 1.109.218,05 arrivano dal contributo sisma USR, € 262.736,09 sono fondi comunali, mentre € 345.781,95 sono finanziati con fondi GSE sul Conto Termico.

I fondi GSE consentiranno di effettuare anche i lavori relativi all’efficientamento energetico, con l’obiettivo di raggiungere le caratteristiche di edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building), ossia ad elevata efficienza energetica il cui funzionamento richiede una quantità minima di energia. Nello specifico si tratta di un intervento in grado di fornire un alto livello di comfort abitativo grazie a un’elevata coibentazione termica, impianto di riscaldamento a pavimento, ventilazione meccanica delle aule e impianto fotovoltaico.

“Stiamo rispettando la tabella di marcia che ci eravamo prefissati, con l’affidamento dei lavori e la consegna del cantiere entro la fine di gennaio – ha spiegato l’assessore Manuela Albertella – Si tratta di un intervento altamente qualificante nell’ambito dell’edilizia scolastica, rispetto al quale gli uffici hanno svolto un ottimo lavoro. Adesso l’obiettivo è riuscire a far rientrare gli alunni e le alunne nella nuova scuola nel corso dell’anno scolastico 2025-2026”.

Gli alunni delle cinque classi seguono regolarmente le lezioni nei locali dell’oratorio della parrocchia di San Giovanni di Baiano messi a disposizione dalla Curia, dopo il trasloco avvenuto nel gennaio-febbraio 2021 a seguito di una serie di interventi di sistemazione effettuati dal Comune di Spoleto.