San Francesco tra arte, natura e spiritualità: nel segno di Giotto, eventi diffusi in tutta l'Umbria - Tuttoggi.info

Nell’ambito della grande mostra Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento, in corso presso la Galleria Nazionale dell’Umbria fino al 14 giugno, prende vita un ricco programma di esperienze alla scoperta dei luoghi francescani più suggestivi del territorio.

Grazie al contributo di importanti istituzioni e realtà del territorio, da aprile a giugno sarà possibile partecipare a un percorso diffuso tra arte, natura e spiritualità, curato da Tempus Vitae e diretto dallo storico e critico d’arte Marco Grilli.

Il calendario si apre l’11 aprile a Terni, con un itinerario tra tre luoghi simbolo del culto francescano, tra affreschi, architetture romaniche e memorie del Santo. Il 19 aprile sarà invece dedicato al paesaggio dell’Amerino, in un percorso immersivo tra borghi, conventi e scenari naturali ancora intatti.

Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli: due laboratori, il 12 aprile e il 10 maggio, coinvolgeranno bambini e famiglie nella scoperta del Cantico delle Creature, avvicinandoli ai valori di rispetto e armonia con il mondo naturale.

Un viaggio unico, sulle tracce di San Francesco d’Assisi, dove arte, paesaggio e memoria si intrecciano in un’esperienza autentica e coinvolgente. Le visite, con l’accoglienza e la presenza di operatori in ogni sito, e i laboratori per bambini e famiglie, saranno a titolo gratuito, su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni per le visite e i laboratori:

Tempus Vitae 3405663725 / tempusvitae.aps@gmail.com

Programma completo delle iniziative su www.gallerianazionaledellumbria.it e su www.tempusvitae.org



Libri preziosi



Domenica 12 aprile 2026, ore 9.30 | 11.00 | 16.00 | 17.30



L’appuntamento di aprile di Storie di cose è dedicato ai libri, in particolare agli straordinari codici miniati esposti nella mostra temporanea “Giotto e san Francesco”, occasione ideale per ammirare i grandi e preziosi volumi realizzati tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento che raramente escono dai luoghi nei quali sono conservati. Con domande e suggestioni, si stimolerà una lettura attenta dei dettagli, per cogliere i giochi di luce, i volumi, le figure e le decorazioni che rendono ogni pagina un piccolo capolavoro. In laboratorio adulti e bambini vestiranno i panni di veri e propri miniatori e creeranno una personale pagina illustrata, imitando le tecniche degli artisti medievali. Partendo da carte pergamenate o colorate, si costruirà un racconto visivo fatto di segni, colori vivaci e dettagli dorati, dove parole e immagini andranno ad intrecciarsi proprio come nei manoscritti medievali. Attraverso l’impiego di materiali semplici ma evocativi – come pigmenti, tempera all’uovo, foglia d’oro e carta di riso – ogni famiglia potrà costruire la propria pagina miniata, un piccolo tesoro visivo in dialogo ideale con le opere presenti in mostra.

Per informazioni e prenotazioni: edu.museiumbria@cultura.gov.it

I laboratori sono gratuiti e prevedono la partecipazione bambini di tutte le età insieme agli adulti.

Si consiglia di arrivare qualche minuto prima dell’orario per ritirare i biglietti e depositare borse e zaini in guardaroba.

Prossimo appuntamento:

Domenica 10 maggio 2026 – Il mare in una stanza. Un veliero a Perugia