San Feliciano, l’omaggio degli sportivi al Patrono | FOTO

La testimonianza di don Davide Tononi

Momento centrale dell’appuntamento la testimonianza di don Davide Tononi, ultrà del Brescia calcio. Don Davide si è fatto conoscere in questi anni anche per il suo stile inusuale. Ama infatti lo “spartan race”, cioè correre in percorsi che si usano per gli addestramenti militari, canta le canzoni di Vasco Rossi e diffonde il Vangelo su Facebook. Don Davide, con semplicità, ha raccontato la sua esperienza negli ultrà del Brescia calcio. “La cosa veramente bella – ha specificato – di quei 4 anni non era solo la partita, ma il condividere un’esperienza con gli altri. L’incontro con il Signore? È stata una ordinarietà vissuta in modo diverso. I miei amici mi dicevano ma cosa ti manca? Hai un lavoro, una fidanzata lo sport. Ma io sentivo che vivevo tutto a comparti stagni. Il Cristianesimo, il Signore hanno dato un senso, hanno unito tutti quei comparti”.

“Il Patrono ci insegni a camminare insieme”

Don Antonietti nella sua omelia ha sottolineato il fatto come il gruppo sportivo di lunedì sera fosse il primo a rendere omaggio al Patrono. “Vogliamo chiedere qualcosa a San Feliciano – ha spiegato – Vogliamo chiedere due cose. La prima che il Patrono ci insegni a camminare insieme. Sembrerebbe facile, ma così non è. Non è scontato avere lo stesso passo o attendere chi rimane indietro ed è in difficoltà. La necessità di essere una squadra che sa progettare insieme e guardare al futuro. E poi il suggerimento di don Davide: essere dei testimoni. È questa la seconda cosa che cosa che chiediamo. Essere testimoni, come nella staffetta, passare il testimone l’uno all’altro. Essere cristiani è bello ma anche difficile”.

“Lo sport è un momento di gioia”

“Sono 10 anni che ci incontriamo – ha detto Don Antonio Ronchetti salutando i partecipanti – lo Sport è un momento di gioia, condivisione e speranza. Ho dato un titolo a questa serata: lo sport deve suonare la stessa melodia. Gli strumenti – e cioè atleti, genitori, allenatori, presidenti, dirigenti- debbono essere accordati, ognuno nel suo ruolo. In questi anni abbiamo visto la presenza di molti testimoni che hanno raccontato la loro esperienza, spesso in campo, questa volta abbiamo dato la voce non ad un atleta ma ad un tifoso. E le parole di don Tononi ci debbono far riflettere”.