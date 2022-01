San Feliciano, Fiera al via. Sorrentino: "Santo riferimento nei cambiamenti"

Lunedì 24 le celebrazioni religiose. Il 25 e 26 la Fiera

Al via oggi la tradizionale Fiera di San Feliciano, Patrono di Foligno, dopo le celebrazioni religiose di ieri, giornata della Solennità.

L’importanza del Vangelo

“Se Foligno vuole bene al suo patrono, deve dimostrarlo tornando al Vangelo“, ha detto lunedì 24 il vescovo Domenico Sorrentino durante le celebrazioni. “I santi ci sono offerti come modelli, ma non dobbiamo fotocopiarli ma tradurli nel nostro tempo – ha detto Sorrentino – e il nostro tempo è di crisi. Un passaggio epocale verso un’epoca dominata dalla tecnologia. Una transizione che si sta creando a danno dei più poveri. Quali principi ci sono in questa transizione? E cosa sarà dell’uomo? Ecco, Feliciano ha molto da dire in questo scenario, in questo tempo di cambiamento“.

Il saluto del sindaco

“L’attaccamento di noi folignati a San Feliciano ha radici profonde e antichissime – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – come ha ricordato anche il nostro vescovo. In quest’occasione, le figure di San Feliciano, considerato evangelizzatore dell’Umbria e quella di San Francesco, si ritrovano unite proprio dal nostro vescovo. Un ringraziamento sincero anche all’amica e collega Stefania Proietti, neo Presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi che ha partecipato al mio fianco alla celebrazione, rendendo ancor più solido questo rapporto di fratellanza e sinergia tra le comunità di Foligno ed Assisi. Nella nostra lunga storia, i folignati hanno sempre invocato l’intercessione di San Feliciano quale difensore della città, nei momenti più difficili ed anche questa volta, tutti insieme riusciremo a costruire un futuro migliore“.