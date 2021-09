San Feliciano, dopo lo scandalo su don Vincenzo arrivato don Engjell

Il nuovo parroco accompagnato dal cardinale Bassetti: 40 anni, originario del Kosovo, finora ha prestato servizio a Perugia

Il cardinale Gualtiero Bassetti ha voluto accompagnare personalmente don Engjell Pitaqi, da lui nominato parroco di San Feliciano, a conoscere i suoi parrocchiani.

Don Engjell, che sarà contestualmente parroco in solido di San Giovanni Battista in Magione, arriva a San Feliciano per sostituire don Vincenzo Esposito, arrestato con l’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile per casi di di sesso in chat con ragazzi.

Chi è il nuovo parroco don Engjell

Don Engjell Pitaqi è nato 40 anni fa a Novosella, in Kosovo. E’ stato ordinato diacono nel 2010 a Perugia, nella chiesa di Ponte San Giovanni. L’anno successivo da sacerdote ha prestato servizio nella chiesa di Colombella e in quella di Bosco.