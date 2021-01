San Costanzo celebrato anche a Orvieto, il santo patrono della città

Capitolo della Cattedrale di Orvieto: festa del patrono San Costanzo e immissione di nuovi Canonici



Venerdì 29 gennaio, il Capitolo della Cattedrale di Orvieto ha onorato il suo patrono, il vescovo e martire Costanzo, con una solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Gualtiero Sigismondi, che non ha nascosto la gioia di ritrovare nella diocesi che da pochi mesi lo ha accolto un santo così caro

al popolo di Perugia.

Il culto di san Costanzo ad Orvieto

San Costanzo – AD 1598

Costanzo, secondo la tradizione, fu il primo vescovo di Perugia e subì il martirio durante la persecuzione di Marco Aurelio, dopo aver sostenuto estenuanti tormenti, nei pressi della località denominata il “trivio” presso Foligno.

Il corpo traslato nella città di Perugia fu sepolto dove attualmente sorge la chiesa a lui dedicata, consacrata nel 1205 dal vescovo Viviano.

Non sappiamo di preciso come il culto di questo santo sia giunto fino ad Orvieto, ma nel XIII secolo esisteva già una chiesa a lui dedicata, di proprietà del Capitolo, poi demolita insieme alla vecchia Cattedrale, per far posto alla fabbrica del nuovo maestoso Duomo.

Ancora oggi, all’interno di quest’ultimo, è venerata una sua reliquia e il santo è rappresentato con una statua (nella foto), opera di Fabiano Toti datata 1598 e facente parte del ciclo scultoreo dei “santi protettori” di Orvieto da poco ricollocato all’interno della Basilica.

La riunione del Capitolo, tre nuovi canonici

Al termine della celebrazione, il Vescovo ha presieduto la riunione del Capitolo con l’immissione di tre nuovi canonici: don Claudio Gargagli, don Piero Brancaccia e don Henry Nicole Ybga Matip.

Monsignor Sigismondi ha sottolineato l’importanza che riveste il Capitolo di una Cattedrale come quella orvietana, meta non solo di molti turisti ma anche di numerosi pellegrini provenienti da ogni parte del mondo e di numerosi fedeli che, anche dai paesi limitrofi, vi si recano per le celebrazioni liturgiche e il servizio prezioso e insostituibile del sacramento della Riconciliazione.