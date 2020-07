San Benedetto, a piedi da Cascia a Norcia con la Fiaccola - Tuttoggi

E’ partito il pellegrinaggio da Cascia a Norcia con la fiaccola benedettina in occasione della festa di San Benedetto. “Un gesto particolarmente simbolico che avvenga da Cascia a Norcia” ha detto il Sindaco Nicola Alemanno insieme a quello di Cascia Mario De Carolis.

Il gruppo è stato accolto da Padre Bernardino Pinciaroli, rettore della Basilica di Santa Rita: “Santa Rita e San Benedetto due grandi del nostro territorio”.

Da Cascia a Norcia nel nome di San Benedetto

La camminata è stata organizzata per oggi, vigilia della festa del Patrocinio di San Benedetto da Norcia (11 luglio) e prevede l’arrivo in piazza a Norcia per il tardo pomeriggio. L’iniziativa è nata spontaneamente dalla Parrocchia di Norcia e dal Comune.

“Il 21 marzo scorso – ricorda l’assessore alla cultura Giuseppina Perla – stavamo entrando nella piena emergenza Covid19 e abbiamo onorato il nostro Santo Patrono ognuno dalle rispettive abitazioni. Auspicando che questa pandemia sia alle nostre spalle, insieme a Don Davide Tononi abbiamo deciso di percorrere questo simbolico tratto del Cammino e riportare così a Norcia la fiaccola che da Budapest non è riuscita rientrare nella sua casa”.

“Questo 10 luglio – spiega don Davide – sarà una vigilia della festa in onore di San Benedetto un po’ particolare… Anzitutto perché di solito lo celebriamo solennemente il 21 Marzo, e quest anno, per le ragioni che tutti sappiamo, non è stato possibile… Ma lo vogliamo celebrare ugualmente, in collaborazione con il Comune di Norcia, mantenendo le dovute attenzioni e precauzioni dovute al covid19… Partiremo a piedi, con chi vorrà perché siete tutti invitati, dalla basilica di Santa Rita a Cascia per arrivare nella nostra piazza di Norcia davanti ai ruderi della Basilica dedicata a San Benedetto, percorrendo la prima tappa del Cammino di San Benedetto, portando la fiaccola benedettina segno di pace e ripartenza! Un segno per ringraziare il nostro compaesano, patrono d’Europa, e Santa Rita per averci preservato la vita durante il sisma 2016 e durante questa pandemia.

Porteremo tutti voi e le vostre intenzioni lungo il cammino e nella nostra preghiera, pregando in modo particolare perché si fermi questa pandemia, e perché l’Europa ritrovi se stessa rimettendo al centro del suo essere il bene comune e le priorità imprescindibili e sempre attuali che San Benedetto ci ha lasciato nella Sua Regola“.