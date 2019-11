Salvini alla Festa della Lega a Perugia, l’arrivo spostato alle 16

Non solo le sardine umbre sono mobili in vista della manifestazione di sabato. E se gli anti Salvini, dopo vari luoghi, sono approdati in piazza della Repubblica (ore 17,30), il leader della Lega, inizialmente atteso per le 14,30 alla Festa alla Città della domenica, arriverà alle 16.

A comunicarlo è la Lega Umbria, in una nota in cui augura buon lavoro alla Giunta regionale ed alla neo governatrice Donatella Tesei. “Sono molteplici le sfide che il nuovo esecutivo è chiamato ad affrontare – commenta il segretario regionale Virginio Caparvi – e altrettanto numerose le evidenti criticità ereditate dalla precedente fallimentare esperienza di governo della sinistra, come una ricostruzione post terremoto ancora ferma al palo, isolamento, carenza di infrastrutture, crisi aziendali e Pil ai minimi storici. A fronte di queste problematiche la nostra regione presenta delle potenzialità uniche nel suo genere che vanno sfruttate, valorizzate e messe a sistema per consentire all’Umbria di rialzare la testa e riprendersi quel posto che merita a livello nazionale“.

“La fiducia accordata alla Lega dai cittadini umbri alle ultime elezioni regionali ci carica di orgoglio, ma anche di responsabilità a cui vogliamo rispondere prontamente con il lavoro e con risultati concreti – prosegue Caparvi –. Ne sono una dimostrazione le competenze messe a disposizione dalla Lega per gli umbri nella composizione della Giunta regionale, compresa la disponibilità del nostro partito a inserire un esponente del territorio di Terni che altrimenti sarebbe rimasto scarsamente rappresentato“.

Quindi, i messaggi per i nuovi assessori: “In bocca al lupo, quindi, a Luca Coletto, uomo di garanzia ed esperienza, già assessore in Veneto, già sottosegretario di Governo alla sanità, chiamato a lavorare in un settore che dopo gli ultimi scandali ha urgente necessità di essere rivalutato. Su un tema dove gli altri hanno dato il peggio di sé, la Lega vuole rispondere con professionalità di livello eccellente. Auguri di buon lavoro all’altro assessore leghista, Enrico Melasecche, uomo di grandissima esperienza, già consigliere regionale e assessore al Comune di Terni, che rappresenterà l’area ternana in una delega di importanza cruciale nelle infrastrutture e nei trasporti che rappresentano due delle priorità della Lega come più volte affermato in campagna elettorale“.

Quindi Caparvi invita all’appuntamento di sabato alle 16 con Matteo Salvini. Al quale, conferma, parteciperà anche Donatella Tesei, insieme alla nuova Giunta regionale ed ai parlamentari della Lega.

