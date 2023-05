Salvini a Terni per Masselli sindaco | Tour al PalaTerni "Apre in estate" - Tuttoggi.info

Salvini al PalaTerni per sostenere candidatura Masselli "Ecco la politica dei fatti". Melasecche alla Tesei "Altro che PalaBarton"

Matteo Salvini ancora a Terni per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Orlando Masselli. Nel pomeriggio di oggi, 8 maggio, il leader della Lega si è recato presso il cantiere del PalaTerni, con l’assessore regionale Enrico Melasecche a fare gli onori di casa. Come prevedibile, assente il sindaco di Terni (in quota Lega), Leonardo Latini: molti ricorderanno anche la polemica a distanza tra l’assessore Melasecche e il sindaco Latini, proprio sul PalaTerni. “Altro che PalaBarton” – così l’assessore Melasecche si è rivolto un po’ beffardo alla Governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei, visibilmente orgoglioso di un’opera della quale si è sempre sentito ‘padre’.

Salvini “La politica dei fatti”

Con le dettagliate spiegazioni dell’assessore Melasecche riguardo il progetto del PalaTerni, Salvini ha ispezionato il cantiere, facendo il giro della struttura che sta prendendo sempre più forma. “Sono tornato dove sono state delle promesse e mantenute – ha spiegato Salvini – grazie all’amministrazione comunale, alla Fondazione Carit, alle imprese e anche ai cittadini, ai quali consegniamo un’area di sport, gioia, musica, negozi e spettacolo in una zona che era occupata, degradata, puzzolente. Il PalaTerni apre entro l’estate con i Mondiali paralimpici di scherma e impiegherà 200 persone all’interno e 200 persone all’esterno della struttura. Questa è la politica dei fatti”.

Infrastrutture e viabilità

“Sono in costante contatto con la Governatrice Tesei e il frizzante assessore Melasecche – ha continuato Salvini – che mi hanno aggiornato anche sulla variante in progetto. Se vengono decine di migliaia di persone a Terni, come è bello e giusto che sia, non possono soffocare nella città. Per quanto riguarda l’Umbria e le infrastrutture stiamo recuperando anni e anni di distrazione, chiamiamola così, dei governi centrali: alta velocità, linee ferroviarie da potenziare, E45, E78, insomma sono passati 6 mesi e mi sembra che il cambio di passo si stia vedendo”.