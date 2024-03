"Salviamo l'Europa", presentazione del libro di Michele Bellini a Palazzo Mauri - Tuttoggi.info

Il 16 marzo alle 17, nella sala conferenze di palazzo Mauri a Spoleto, sarà presentato il libro di Michele Bellini "Salviamo l'Europa"

Il 16 marzo alle 17, nella sala conferenze di palazzo Mauri a Spoleto, sarà presentato il libro di Michele Bellini “Salviamo l’Europa”. Oltre all’autore parteciperanno all’evento l’europarlamentare del partito democratico, Camilla Laureti e la direttrice editoriale della “Marinetti 1820”, Federica Meloni.Sarà anche l’occasione per approfondire i temi di stringente attualità legati al vecchio continente con i diretti protagonisti come l’on. Laureti anche in vista delle imminenti elezioni europee.