Salmonellosi nelle scuole di Bastia Umbra: l'opposizione chiede chiarimenti urgenti e azioni immediate - Tuttoggi.info

L’opposizione del Consiglio Comunale di Bastia Umbra interviene con forza sull’emergenza salmonellosi che sta colpendo le scuole del territorio, presentando un’interrogazione e un ordine del giorno per chiedere risposte e misure concrete.

Di fronte ai numerosi casi registrati – con bambini ricoverati e altri che hanno manifestato sintomi nelle ultime settimane – i consiglieri ritengono essenziale un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza sanitaria.

I consiglieri delle opposizioni avrebbero altresì gradito di essere invitati alla riunione di oggi pomeriggio indetta dall’amministrazione per incontrare una delegazione di genitori degli alunni delle scuole del territorio comunale. Data l’importanza della tematica e, in quanto consiglieri eletti in rappresentanza dei cittadini, invitano l’amministrazione al coinvolgimento delle minoranze nell’ottica di una proficua collaborazione.

Richiesta di chiarimenti urgenti

Nell’interrogazione, i consiglieri chiedono con urgenza:

1. Un aggiornamento ufficiale sul numero di casi accertati e sulle misure sanitarie adottate per arginare l’epidemia.

2. Chiarimenti su se e quando l’ospedale ha allertato le autorità sanitarie e quando il Sindaco è stato informato della situazione.

3. Quando le famiglie sono state informate dei rischi e dell’evoluzione del contagio.

4. Se si prevede la sospensione temporanea delle attività scolastiche nei plessi coinvolti per permettere una sanificazione profonda degli spazi.

5. Se è in programma un piano di prevenzione efficace, con una comunicazione tempestiva e trasparente verso le famiglie.

Ordine del giorno: sospensione del pagamento della mensa

Parallelamente, i consiglieri chiedono alla Giunta di sospendere temporaneamente il pagamento del servizio mensa per i giorni in cui non è stato erogato correttamente e di migliorare il piano di prevenzione per evitare ulteriori contagi, garantendo una comunicazione chiara e continua con le famiglie.

Interventi immediati e trasparenza

L’opposizione esprime preoccupazione per la gestione dell’emergenza e sottolinea la necessità di azioni risolutive per tutelare la salute pubblica.

“Le famiglie hanno diritto a risposte chiare e immediate”, dichiarano i consiglieri Stefano Santoni, Francesca Sforna, Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Giulio Provvidenza e Paola Lungarotti, che confidano in una rapida risposta da parte dell’amministrazione



















Luogo: Scuola dell’infanzia “Giovanni Pascoli”, Via Giovanni Pascoli, BASTIA, PERUGIA, UMBRIA