Sale sul cornicione di un palazzo, salvata dai poliziotti

Grazie alla professionalità e alla piena padronanza delle tecniche operative, i poliziotti sono riusciti a non farla allontanare ulteriormente e a distoglierla, inducendola al dialogo, dal lasciarsi prendere dal panico. Dopo diversi tentativi, gli agenti sono infine riusciti a raggiungerla ed afferrarla saldamente: una volta certi della presa, l’hanno riportata all’interno dell’abitazione.

Trovandosi in uno stato di forte alterazione emotiva, la donna non è riuscita a spiegare agli agenti e al personale sanitario sopraggiunto, le motivazioni che l’avevano portata a compiere quel gesto.

In buone condizioni di salute ma fortemente scossa per l’accaduto, è stata accompagnata in ospedale dai sanitari del 118.