Sagra degli errori, al Curi il Bari batte il Perugia 3-1 | Pagelle

Sagra degli errori al Curi, dove un Bari cinico e concreto approfitta degli svarioni degli avversari e passa 3-1 grazie alle reti di Folorunsho, Cheddira e Antenucci. La rete della bandiera, la prima siglata dal Perugia in questo campionato, è di Strizzolo. Pesano sul risultato finale gli errori difensivi della retroguardia biancorossa, il calcio di rigore fallito da Olivieri in avvio e due legni colpiti dai Grifoni sugli sviluppi di calci da fermo. E gli ottimi interventi dell’estremo difensore ospite Caprile.

Altro stop per il Perugia, prima vittoria per il Bari in campionato. Avvio di campionato preoccupante per il Perugia, che dopo tre partite si ritrova al penultimo posto, con un solo punto e una sola rete all’attivo.