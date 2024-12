Sabrina Locci, art director del gruppo Mitù e del Gruppo I Salò, al Golden Show Wella 2024 | Foto - Tuttoggi.info

Lo scorso 2 dicembre, il prestigioso Teatro Arcimboldi di Milano ha ospitato il Golden Show Wella 2024, un evento che ha messo in luce le nuove frontiere dell’hairstyling professionale. Tra i protagonisti di questa serata straordinaria, Sabrina Locci si è distinta, portando la sua creatività innovazione e passione al centro dell’attenzione.

Il Golden Show Wella ha riunito 25 hairstylist italiani e internazionali, attirando oltre 2500 parrucchieri da tutto il mondo. Questo raduno di talenti ha offerto un’anteprima esclusiva delle tendenze che definiranno la moda capelli per il 2025, confermando l’evento come un appuntamento imperdibile nel calendario del settore beauty. La serata è stata un perfetto connubio di creatività e innovazione, permettendo a ogni hairstylist di esprimere al meglio la propria visione artistica.

Sabrina Locci: ha partecipato al Golden Show Wella 2024 proponendo un quadro artistico firmato Mitù ha catturando l’attenzione di tutti i presenti. La sua abilità nel combinare tecniche raffinate con una visione futuristica ha esaltato la bellezza individuale di una donna inondata dalla luce della bellezza, delineando ispirazione artistica e tendenza emergenti nel settore dell’hairstyling. Una creazione dove Sabrina ha raccontato una storia di passione e dedizione, trasformando ogni ciocca in un’opera d’arte unica.

Durante il suo show, Sabrina ha dimostrato come l’innovazione possa fondersi armoniosamente con la tradizione non tralasciando mai l’eleganza e l’ essenzialità per creare eccellenza Le sue creazioni hanno trovato una perfetta sintesi tra tecniche moderne e ispirazioni classiche, offrendo un’esperienza visiva affascinante che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei tanti professionisti del settore presenti. Ogni fase della trasformazione ha evidenziato la sua capacità di reinventare lo stile, anticipando le tendenze che definiranno la moda capelli del prossimo anno.

“Siamo immensamente grati a Wella per questa incredibile opportunità,” ha dichiarato Sabrina Locci. “Partecipare al Golden Show è stata un’esperienza straordinaria che ci ha permesso di confrontarci con i migliori talenti del settore e di scoprire nuove ispirazioni da portare nel nostro salone. Non vediamo l’ora di implementare queste nuove tendenze presso i nostri saloni del Gruppo I Salò continuando a creare per le nostre numerose clienti look personalizzati , con passione e innovazione!”