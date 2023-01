Sabato i funerali di Giannattasio, il ricordo di Castagner

Tra coloro che lo hanno ricordato, Ilario Castagner, di cui è stato il secondo sulla panchina della prima squadra del Perugia. “Mio insostituibile e valido collaboratore, amico sincero e fidato e soprattutto grande uomo, onesto e generoso” le parole dell’allenatore del Perugia dei Miracoli. Proprio Castagner, dopo un precipitoso esonero di Giannattasio deciso da Gaucci al termine di un Roma – Perugia in cui D’Alema, in tribuna col patron biancorosso, aveva fatto una battuta su quell’uomo che “si sbracciava tanto in panchina”, aveva preteso l’immediato reintegro del suo principale collaboratore.

(foto dal profilo Facebook di Ilario Castagner)