Sabato e domenica c’è “Trevi Benessere – Il weekend della salute”

share

Dire “SI alla salute” e un grande “NO al cancro” questo il motto dell’edizione straordinaria di “Trevi Benessere” di sabato 21 e domenica 22 settembre.

A gridarlo forte saranno i tanti testimonial e tutti coloro che vorranno partecipare alle attività dei due giorni e alla chiusura di “Trevi Benessere” con il “FlashColor” in favore della salute.

A chiudere questi due giorni dedicati ai corretti stili di vita, alla sana alimentazione e all’attività fisica come modi per vivere sentendosi bene, sarà infatti un’immersione di colore in programma domenica 22 alle ore 18.30, all’appuntamento sono invitati grandi e bambini possibilmente in maglia rosa/fucsia.

Ad intervenire a “Trevi Benessere”: il campione paraolimpico Luca Panichi, il nuotatore Alessandro Terrin, Elisabetta Barreca e Clotilde Scarponi rappresentanti del Panathlon International Club Clitunno, l’atleta Francesca Zafrani, l’ex calciatore Andrea Mazzantini, lo schermidore Cini Alessandro.

Gli atleti saranno testimoni del messaggio lasciato da Leonardo Cenci, recentemente scomparso, a cui il Comune di Trevi ha voluto dedicare questa edizione e che verrà ricordato domenica 22 settembre alle ore 15.00 con il suo libro “Vivi, ama, corri. Avanti tutta!”.

Tante e di vario genere le iniziative in programma, tutte a partecipazione gratuita e su prenotazione. Dagli screening, ai massaggi, alle sessioni di meditazione; da segnalare tra tutte, per la giornata di domenica 22 settembre alle ore 16.00 presso Villa Fabri, la presentazione del libro “Mi dispiace, suo figlio è autistico” scritto e presentato da Gabriella La Rovere: le parole di una madre/medico, sull’essere genitori di bambini, ragazzi, un giorno adulti, autistici. Dover essere più che mai, un tramite tra il proprio figlio e il mondo.

Mentre dalle ore 16.00 si terranno in Piazza Garibaldi le esibizioni delle piccole e grandi atlete della “Formidable Music Dance School Asd”, Asd Ginnastica Ritmica “Arcobaleno” e della Scuola Comunale “DANZATREVI” che al termine coinvolgeranno tutti i presenti nel “FlashColor” in favore della salute.

Trevi Benessere è realizzato grazie al contributo della Regione Umbria PSR Umbria 2014 – 2020.

share

Stampa