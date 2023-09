Sabato e domenica a Todi il Media Valle Tour - Tuttoggi.info

Sabato 9 e domenica 10 settembre penultima tappa a Todi di Media Valle TOUR - arT fOod toURism, progetto di promozione turistica territoriale

Sabato 9 e domenica 10 settembre penultima tappa a Todi di Media Valle TOUR – arT fOod toURism, il progetto di promozione turistica territoriale di cui proprio Todi è capofila nell’ambito di un’iniziativa unitaria di valorizzazione di un territorio che include dieci Comuni dell’area. Al centro degli eventi che si sono succeduti durante l’estate le ricchezze storico-artistiche, ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

Todi, eletta ‘città ideale’ nei primi anni Novanta, mette a disposizione un centro storico e un territorio tra i più apprezzati per bellezza e integrità. Per farlo conoscere meglio sono due le giornate organizzate al fine di presentare i pacchetti turistici disponibili. Sabato, a partire dalle 9, è prevista una passeggiata in e-bike lungo il Sentiero del Furioso Basso con degustazione finale presso l’azienda agricola ‘Il Passo della Palomba’. Il percorso ad anello, con partenza e ritorno al parcheggio di Pian di San Martino, segue il corso del fiume Tevere e attraversa piccoli borghi.

Nel pomeriggio di sabato, alle 17.30, evento per bambini ‘Kids Art Day’ a cura della Fondazione Progetti Beverly Pepper: si tratta di un laboratorio sensoriale e interattivo con il quale si guideranno i bambini alla scoperta delle sculture monumentali di Beverly Pepper. Le opere si potranno ‘accarezzare’ e le forme astratte delle sculture saranno lo spunto per azioni ludico-didattiche. Il ritrovo è al Parco della Rocca, nel centro storico per un’esperienza della durata di due ore circa.

Domenica alle 9:30 appuntamento con il trekking urbano ‘Contemporary Art’, sempre in collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper. La proposta prevede una passeggiata per le vie di Todi in compagnia di uno storico dell’arte per conoscere gli spazi espositivi di arte contemporanea. Si partirà dalla chiesa di San Fortunato con tappe al Parco di Beverly Pepper, per poi passare alle sculture di Arnaldo Pomodoro, alle video installazioni di Fabrizio Plessi nelle Cisterne Romane e alla Casa Dipinta di Brian O’ Doherty, attraversando la via degli artisti, l’esposizione della Fondazione Pepper e la mostra ‘Effetto randomico’ di Ugo La Pietra. Sempre domenica, con inizio alle 9, trekking sulla Via Amerina, con partenza e ritorno dal castello di Montenero e degustazione di prodotti tipici a base di erbe spontanee presso l’agriturismo il Merollo di Pesciano.

Tutte le attività del Media Valle TOUR sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio di informazione turistica (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni. Prenotazioni: 075.8956227, iat.todi@coopculture.it,).