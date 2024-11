Sabato 16 novembre la Colletta alimentare in quasi 300 supermercati dell'Umbria: dona la spesa a chi ha bisogno - Tuttoggi.info

Saranno quasi 300 in tutta l’Umbria i supermercati coinvolti nella Giornata nazionale della Colletta alimentare. Un appuntamento che ogni anno, a novembre, si ripete da ben 28 anni, coinvolgendo migliaia di volontari nella raccolta di cibo non deperibile a sostegno delle realtà benefiche del territorio, donando, attraverso di loro, la spesa direttamente a chi ne ha bisogno. Quanto viene raccolto, infatti, viene poi distribuito sul territorio, attraverso i circa 200 enti accreditati presso il Banco alimentare dell’Umbria. “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è lo slogan della Colletta alimentare, che, appunto, viene proposta in tutta Italia (coinvolgendo 11.600 supermercati a livello nazionale): quest’anno l’appuntamento è per sabato 16 novembre.

All’ingresso dei punti vendita aderenti, i volontari, muniti di apposita pettorina di riconoscimento arancione e a disposizione per eventuali informazioni, consegneranno un’apposita busta della spesa in cui poi – dopo aver pagato la propria spesa e gli alimenti che si intendono donare – potranno essere messi gli articoli da lasciare ai volontari che penseranno al loro smistamento. In particolar modo viene chiesto di donare i seguenti prodotti a lunga conservazione:

Olio

Verdure o legumi in scatola

Conserve di pomodoro

Tonno o carne in scatola

Alimenti per l’infanzia

In Umbria, dal 1996, la sede territoriale del Banco alimentare dell’Umbria risponde alla domanda di cibo da parte di persone bisognose. Lo fa con la collaborazione di 205 organizzazioni partner sul territorio (enti di volontariato, Caritas, enti religiosi di varie confessioni, cooperative, etc, qui l’elenco completo), attraverso le quali vengono sostenute direttamente oltre 25.900 persone.

Oltre a donare generi alimentari, si può effettuare anche una donazione in denaro alla Fondazione Banco Alimentare (qui le info).