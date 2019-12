Rupe Orvieto e Colle di Todi, presidente Tesei soddisfatta per approvazione emendamento in commissione bilancio senato - Tuttoggi

Rupe Orvieto e Colle di Todi, presidente Tesei soddisfatta per approvazione emendamento in commissione bilancio senato Previsti 3 milioni di Euro, 1 per ogni anno dal 2020 al 2022, alla Regione dell'Umbria per la messa in sicurezza, tutela e manutenzione della Rupe e del Colle

