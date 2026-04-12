Rugby: La Nazionale U20 gioca a Gubbio, aperta la vendita dei biglietti - Tuttoggi.info

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Rugby: La Nazionale U20 gioca a Gubbio, aperta la vendita dei biglietti

Redazione

Rugby: La Nazionale U20 gioca a Gubbio, aperta la vendita dei biglietti

Dom, 12/04/2026 - 08:19

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E’ ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per la partita internazionale di Rugby tra la Nazionale Italiana U20 e la Spagna U20, che si giocherà allo Stadio Barbetti di Gubbio sabato 6 giugno, ore 18:00 (apertura cancelli dalle ore 15:00).

I biglietti si possono acquistare sul portale https://ticket.notlife.it/evento/italia-u20-vs-spagna-u20-biglietti/ .

L’Italia U20 sfiderà la Spagna U20 in un test match internazionale di preparazione al Mondiale U20 che si svolgerà in Georgia, dal 27 giugno al 18 luglio.

Due squadre determinate e talentose, che non mancheranno di dare spettacolo e regalare alla città di Gubbio una grande giornata di sport ed emozioni.

L’evento è organizzato dall’ASD Rugby Gubbio 1984, che per la prima volta porta la Nazionale di Rugby in Umbria!

Vi aspettiamo al Barbetti per tifare e sostenere gli Azzurrini!

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