Rugby: La Nazionale U20 gioca a Gubbio, aperta la vendita dei biglietti - Tuttoggi.info

E’ ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per la partita internazionale di Rugby tra la Nazionale Italiana U20 e la Spagna U20, che si giocherà allo Stadio Barbetti di Gubbio sabato 6 giugno, ore 18:00 (apertura cancelli dalle ore 15:00).
I biglietti si possono acquistare sul portale https://ticket.notlife.it/evento/italia-u20-vs-spagna-u20-biglietti/ .
L’Italia U20 sfiderà la Spagna U20 in un test match internazionale di preparazione al Mondiale U20 che si svolgerà in Georgia, dal 27 giugno al 18 luglio.
Due squadre determinate e talentose, che non mancheranno di dare spettacolo e regalare alla città di Gubbio una grande giornata di sport ed emozioni.
L’evento è organizzato dall’ASD Rugby Gubbio 1984, che per la prima volta porta la Nazionale di Rugby in Umbria!
Vi aspettiamo al Barbetti per tifare e sostenere gli Azzurrini!