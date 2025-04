Rugby Gubbio: vince l'emozione, conclusa la stagione 2024-25 di Serie B. Bravi Lupi! - Tuttoggi.info

Al Coppiolo di Gubbio ha avuto la meglio l’Unione Rugby Capitolina (19-27), a cui vanno tutti i nostri complimenti per la bellissima partita.

Vedere però i ragazzi del Rugby Gubbio uscire dal campo stremati, commossi, felici, è stato meraviglioso, con un lungo applauso finale del pubblico che ha reso il momento ancora più magico.

Si chiude così la stagione 2024/25 della Serie B del Rugby Gubbio, un Campionato che ha richiesto sacrificio, sudore e fatica, che ha regalato gioie e delusioni e che ha fatto crescere tantissimo il livello tecnico e atletico della squadra.

Contro la Capitolina i Lupi eugubini hanno segnato 3 mete grazie a una prestazione di altissimo livello del pacchetto di mischia, con 2 trasformazioni di Riccardo Romagnoli Poloni.

A segno due volte Luigi Pretotto e una volta Silvano Broqua.

I romani invece hanno segnato 5 mete, fissando il punteggio finale sul 19-27.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Floridi, Gioè, Giorgini, Crotti, Fioriti, Romagnoli Poloni, Smacchi, Urbanelli, Sonini, Broqua, Micale, Capannelli, Giocomini, Pretotto, Ferrenti, Prosperini, Casagrande, Caroli, Di Fiore, Piobbichi, Sciamanna, Lorenzi.

Eletto Il Garden Man of the Match Gabriele Micale, che salutiamo perché è stata la sua ultima partita, dopo un lunga e onorevole carriera sportiva che lo ha visto protagonista nella Promozione in Serie B e due stagioni giocate in un Campionato Nazionale.

Grazie Gabri!





Ripercorriamo il Campionato dei Lupi, iniziato il 13 ottobre 2024 e lungo 18 partite…

Rugby Gubbio – San Benedetto 21-32 (13/10/24)

Lions Alto Lazio – Rugby Gubbio 65-15 (20/10/24)

Cavalieri Union Rugby – Rugby Gubbio 29-24 (27/10/24)

Rugby Gubbio – C.U.S. Siena 27-19 (3/11/24)

Lions Amaranto Livorno – Rugby Gubbio 19-19 (17/11/24)

Rugby Gubbio – Rugby Perugia 18-17 (1/12/24)

Rugby Jesi – Rugby Gubbio 10-15 (8/12/24)

Rugby Gubbio – Unione Rugby Firenze 33-6 (15/12/24)

Unione Rugby Capitolina – Rugby Gubbio 31-8 (19/01/25)





San Benedetto – Rugby Gubbio 21-7 (26/01/25)

Rugby Gubbio – Lions Alto Lazio 12-22 (2/02/25)

Rugby Gubbio – Cavalieri Union Rugby 37-20 (16/02/25)

C.U.S. Siena – Rugby Gubbio 29-22 (2/03/25)

Rugby Gubbio – Lions Amaranto Livorno 39-10 (9/03/25)

Rugby Perugia – Rugby Gubbio 13-10 (23/03/25)

Rugby Gubbio – Rugby Jesi 36-12 (30/03/25)

Unione Rugby Firenze – Rugby Gubbio 32-15 (06/04/25)

Rugby Gubbio – Unione Rugby Capitolina 19-27 (27/04/25)





I gironi di andata e ritorno sono stati molto simili nell’andamento, con un inizio difficile a causa delle partite contro tre squadre molto forti e poi l’inversione di marcia partita dopo partita. Bellissima la vittoria a Gubbio contro Perugia all’andata… e che battaglia contro i Cavalieri Union al ritorno!

Il Rugby Gubbio gioca meglio in casa, merito anche del pubblico, amici che non mancano mai al campo e che quest’anno hanno potuto seguire la squadra anche in trasferta con le dirette sull’app VEO LIVE. Grazie!

Il sesto posto in classifica assicura ai lupi eugubini la Serie B anche per la prossima stagione.

Iniziamo a prepararci…





Prossimi Appuntamenti

L’ASD Rugby Gubbio festeggerà ufficialmente il 3 Maggio 2025 la fine dei Campionati Senior, in occasione dell’ultima partita della Cadetta nel Campionato di Serie C Coppa della Sibilla.

Un’intera giornata di rugby, che vedrà scendere in campo i bimbi del MiniRugby, un triangolare U16 e alle 16:00 calcio d’inizio per la Serie C di coach Gamboni e Capitan Scotti.

A seguire Terzo Tempo e festa per tutti!

