Rugby Gubbio: la vittoria contro Jesi 36-12 consolida la classifica in Serie B - Tuttoggi.info

Il Rugby Gubbio, forte della salvezza matematica in Serie B conquistata domenica scorsa a Perugia, è scesa in campo al Coppiolo di Gubbio con grande determinazione per affrontare il Rugby Jesi nella 16° giornata del Campionato Nazionale di Serie B, Girone 4.



6 le mete segnate dai lupi eugubini che vincono con un punteggio finale di 36-12, conquistando così altri 5 punti in classifica.

Un risultato che sottolinea la solidità del Rugby Gubbio e la capacità di affrontare ogni avversario con grinta e spirito di squadra. Nonostante Jesi si trovi attualmente all’ultimo posto in classifica, la squadra ha lottato con onore, rendendo la partita avvincente fino all’ultimo minuto.

Una vittoria importante per il Rugby Gubbio, che ripaga il duro lavoro nel corso della stagione. Mancano ora solo due partite alla fine del Campionato e il 6° posto in classifica assicura al Rugby Gubbio la permanenza in Serie B anche nella prossima stagione, la terza!

Il Rugby Gubbio passa subito in vantaggio con una meta di Lorenzo Crotti, poi segnano Silvano Broqua (trasformazione di Romagnoli Poloni), Francesco Giorgini (trasf. Romagnoli Poloni) e Giovanni Piobbichi.

Una meta anche per Jesi fissa il punteggio del primo tempo sul 24-5 per il Rugby Gubbio.

Nel secondo tempo segna di nuovo Jesi, 24-12, ma il Rugby Gubbio non perde la concentrazione e l’obiettivo e vanno di nuovo in meta Piobbichi e Broqua, con una bellissima presa al volo su calcio di Romagnoli.

36-12 il finale.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Giorgini, Ghirelli, Fioriti, Crotti (C), Piobbichi, Romagnoli Poloni, Smacchi, Broqua, Sonini, Capannelli, Caroli, Micale, Giacomini, Pretotto, Casagrande (vC), Prosperini, Ferranti, Cecchetti, Mango, Puica, Di Fiore, Lorenzi.

Eletto GB Bennicelli Man Of the Match il giocatore del Rugby Gubbio Luigi Pretotto. Ringraziamo la Società Agricola di Solfagnano Coltavolino per aver gentilmente offerto il Premio.

I Centauri U16, impegnati a Foligno contro i Cavalieri Union 2, hanno vinto 24-12. Continua la serie positiva dei Centauri U16, bravi!!!





Prossimi appuntamenti

La Serie B del Rugby Gubbio sarà di nuovo in campo il 6 Aprile a Firenze, potrete seguire la partita in diretta streaming sull’app VEO LIVE.

I Centauri U18 saranno invece impegnati sul campo del Perugia Junior.

Partita in casa per i Centauri U16, a Gubbio, ore 12:00, contro il Rugby Lucca.





Le altre Partite del Campionato Nazionale di Serie B

Giornata 16, Girone 4

C.U.S. Siena – Lions Amaranto Livorno 24-0

Cavalieri Union Rugby – Rugby Perugia 36-29

Lions Alto Lazio – U.R. Firenze 41-6

U.R. Capitolina – U.R. San Benedetto 24-10





Classifica aggiornata

U.R. San Benedetto 71

Lions Alto Lazio 70

U.R. Capitolina 62

Rugby Perugia 41

CUS Siena 40

Rugby Gubbio 38

Cavalieri Union Rugby 36

Lions Amaranto Livorno 28

U.R. Firenze 16

Rugby Jesi 10





