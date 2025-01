Rubano lampeggiante dall'auto della Protezione Civile, denunciati due tifernati - Tuttoggi.info

Hanno rubato il lampeggiante blu da un mezzo della Protezione Civile e sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Città di Castello. E’ accaduto la notte di Capodanno in centro storico, dopo il concertone in piazza Matteotti, come sempre presidiato da forze dell’ordine, di Polizia e dalla stessa Protezione civile.

Approfittando della momentanea assenza degli operatori addetti alla sicurezza, due tifernati – senza un apparente motivo – hanno asportato il dispositivo lampeggiante blu posizionato sul tettuccio di un’auto della Protezione Civile “La Rosa dell’Umbria Odv Città di Castello”, parcheggiata in Corso Cavour a protezione della manifestazione.

Acquisita la denuncia il personale della Polizia Locale ha proceduto immediatamente ad analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza, individuando i gli autori del furto. Al termine della formalità di rito entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per furto con destrezza e detenzione di dispositivo in uso alle forze di polizia. Il lampeggiante è stato ovviamente restituito ai legittimi proprietari.