Rubano in un’auto e in un bar, scoperti dai carabinieri

Due persone sono state denunciate a piede libero per il colpo nel locale e il furto nella vettura in sosta

Uno ha rubato da un’auto in sosta. L’altro ha fatto un colpo all’interno di un bar del centro storico di Perugia.

I carabinieri della stazione di Perugia hanno denunciato i due presunti autori dei furti.

Ad introdursi nel bar, per rubare alcolici e soldi in contanti per alcune migliaia di euro, sarebbe stato un 55enne del posto, cittadino italiano, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato denunciato in stato di libertà.

L’altro, ritenuto responsabile di un furto su un’autovettura in sosta qualche mese fa, è un 57enne italiano domiciliato ad Assisi e con precedenti di polizia.