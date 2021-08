Il furto in un negozio all'interno del centro commerciale | I due erano stati raggiunti dal personale, ma uno è poi fuggito

Rubano in un centro commerciale, fermati: uno riesce a scappare, l’altro arrestato.

Il furto in un noto centro commerciale nel comune di Corciano. Personale di un negozio all’interno richiedeva l’intervento della polizia per un furto subito ad opera di due persone, che poi si erano date alla fuga. Il personale di sicurezza del negozio li ha raggiunti. Ma uno dei due, una volta riconsegna la merce, è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

All’arrivo degli agenti l’uomo rimasto, che veniva identificato come un cittadino italiano classe 1969 gravato da numerosi precedenti di polizia, riconsegnava ai poliziotti la merce rubata rimasta ancora nella sua disponibilità. I prodotti sottratti, del valore di oltre 160,00 euro, fra powerbank, auricolari bluetotooth e kit per acconciature di barba e capelli, venivano riconsegnati al direttore del centro commerciale.

L’uomo, terminati i controlli dovuti veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.