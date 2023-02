Rubano cibo al supermercato, foglio di via per una coppia

Refurtiva ritrovata

A quel punto, gli agenti hanno proceduto al controllo della coppia, rinvenendo tutta la refurtiva, che è stata immediatamente restituita al direttore dell’esercizio commerciale. A carico dei due – entrambi noti alla Polizia per reati contro il patrimonio e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale – è dunque scattata una denuncia per concorso nel reato di furto. Inoltre, trattandosi di due persone non residenti a Foligno, nei loro confronti i poliziotti hanno immediatamente attivato le procedure finalizzate alla irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio folignate.