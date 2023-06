Gli rubano il camper sotto casa, l'appello del proprietario - Tuttoggi.info

Il furto è avvenuto a Gubbio, dove nello stesso giorno si è tenuto proprio il grande raduno internazionale di camper

Ci hanno pensato i ladri a macchiare lo splendido weekend appena trascorso a Gubbio, dove si è tenuto il 44° raduno internazionale di camper con oltre 200 mezzi provenienti da tutto il mondo.

Il furto, avvenuto presumibilmente nella prime ore di sabato 17 giugno (da mezzanotte inoltrata in poi) in via della Vittorina, riguarda proprio un camper – Modello Arca Europa 416 targa AN539575 (nella foto) – lasciato parcheggiato dal proprietario a poca distanza dalla propria abitazione.

Disperato e sorpreso, il camperista ha lanciato subito un appello: “Mi hanno rubato il camper! Chi vedesse qualcosa di sospetto o pensa possa essere il mio mezzo, per favore avvisi i carabinieri! Grazie”.

Il proprietario, che ha comunicato anche di aver depositato denuncia, aggiunge altri dettagli utili al ritrovamento: “il mezzo è una Motrice Ducato 14 seconda serie, 2.5 TD; dietro c’è un portabici Fiamma modificato da 4 posti. Non importa se siete lontani – aggiunge – questi scappano dalla zona. Qualunque condivisione è utile!”