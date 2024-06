Ruba una borsa da auto parcheggiata, arrestato 22enne - Tuttoggi.info

Il giovane era stato notato da un residente di via Romagna armeggiare su un’auto in sosta, dalla quale era stata asportata una borsa

I Carabinieri della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto, nella flagranza di furto aggravato, un 22enne marocchino, senza fissa dimora, gravato da precedenti. L’uomo, nella tarda mattinata di mercoledì, era stato notato da un residente di via Romagna armeggiare su un’auto in sosta, dalla quale era stata asportata una borsa contenente, tra le altre cose, un cellulare di ultima generazione e due carte di credito, ed appartenente ad un’ignara donna che era intenta a fare acquisti in un negozio poco lontano.

La solerte segnalazione al NUE 112 ed il tempestivo invio di una pattuglia in abiti civili, già in servizio per la prevenzione e repressione dei reati predatori nel centro ternano, hanno consentito ai militari di visionare le immagini di un sistema di videosorveglianza privata della zona, mediante le quali gli operanti hanno ricostruito rapidamente il furto e riconosciuto l’autore, un giovane straniero gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Le successive immediate ricerche hanno poi consentito il rintraccio del 22enne a breve distanza: indosso il giovane aveva ancora parte della refurtiva, il resto della quale era stato invece abbandonato sotto un’altra auto parcheggiata, dove i militari l’hanno rinvenuto.

Per lo straniero è così scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato, con successivo collocamento in camera di sicurezza. All’esito del rito direttissimo, svoltosi giovedì pomeriggio, il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha applicato nei confronti dello straniero l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. La borsa ed il suo contenuto sono stati restituiti alla proprietaria.