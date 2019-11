Ruba una bici davanti alla proprietaria, studente ternano 17enne denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno denunciato a piede libero, per il reato di furto aggravato, uno studente ternano, classe 2002, che aveva appena rubato una bici.

Attirati dalle grida di aiuto di una giovane donna, i militari della gazzella sono prontamente giunti in suo soccorso in una via del centro città. Ai militari, la donna ha raccontato che un giovane a lei sconosciuto, non curante della sua presenza, si era poco prima avvicinato alla sua bicicletta, assicurata ad una rastrelliera con un lucchetto e, dopo aver dato un forte strattone al manubrio, spezzato il lucchetto, se ne era impossessato, nonostante lo avesse implorato di non darsi alla fuga con la bici.

Ottenuta la descrizione del ragazzo, i militari si sono subito messi sulle sue tracce e, dopo una ricerca durata poco meno di un quarto d’ora, riuscivano a scorgerlo ancora in possesso della refurtiva. Accompagnato in caserma, è stato identificato e riconsegnato ai propri genitori, non prima di essere denunciato all’autorità giudiziaria.

L’occasione è utile per ribadire che l’aiuto dei cittadini e la tempestività delle segnalazioni sono fattori determinanti nella costruzione della sicurezza urbana. Il consiglio, rivolto a tutti i cittadini, è quello di segnalare tempestivamente ogni episodio concreto o sospetto alle forze dell’ordine, dando la priorità a questa fondamentale azione, spesso decisiva per risalire agli autori dei reati, rispetto al racconto dei fatti sui social.

