Ruba un paio di occhiali, beccato dai carabinieri grazie alla collaborazione degli assisani

share

Approfittando del grande afflusso di turisti, è entrato in un negozio turistico ed ha rubato un paio di occhiali. È accaduto domenica scorsa a Santa Maria degli Angeli. Poco il valore del bene asportato, ma grande lo stupore e lo sgomento del proprietario e della laboriosa cittadina serafica.

Subito è iniziato il tam tam dei cittadini; quel ragazzo è stato notato più volte nella centralissima via Becchetti e non ha destato una buona impressione, qualcuno scatta delle foto con il proprio cellulare.

Arrivata la notizia ai Carabinieri di Santa Maria degli Angeli immediatamente i militari riconoscono il soggetto, un 32enne di Bastia, già noto per analoghi comportamenti, nel giro di 10 minuti viene rintracciato e portato in caserma, indossa un cappellino e gli occhiali rubati il giorno prima. Terminate le operazioni di rito il 32enne è stato denunciato in stato di libertà dai militari dell’Aliquota Radiomobile e gli occhiali restituiti all’incredulo proprietario; neanche mezza giornata ed il malvivente e stato rintracciato e il caso chiuso.

Continua a funzionare la sinergia che si è creata nel tra i Carabinieri e la popolazione Assisana, fondata su professionalità, rapporto di fiducia e costante attività informativa.

share

Stampa