Ruba un monopattino e viene trovato in possesso di una sim rubata, 30enne denunciato a Perugia - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un uomo – cittadino straniero, di 30 anni, per il reato di furto aggravato e ricettazione.

Mentre erano impegnati nei servizi di controllo del territorio nel quartiere di Madonna Alta, i poliziotti sono stati attirati da un cittadino romeno, classe 1993, il quale, avvicinato, ha riferito che, poco prima, mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale, un uomo gli aveva sottratto il monopattino elettrico.Dopo aver acquisito tutti gli elementi descrittivi del soggetto e del monopattino, gli agenti della Squadra Volante si sono messi alla ricerca dell’autore del furto che è stato rintracciato, all’altezza di Piazza Vittorio Veneto, e identificato come un cittadino straniero di origini marocchine, classe 1994, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una scheda sim del quale non è stato in grado di motivare il possesso. Gli ulteriori approfondimenti hanno permesso di accertare che questa, infatti, era stata oggetto di furto, effettuato su un’autovettura a Foligno i primi di agosto.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 30enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dagli agenti per i reati di furto aggravato e ricettazione.Dagli accertamenti sul richiedente, invece, è emerso che era anche gravato da un divieto di ritorno nel comune di Perugia.Il 31enne è stato quindi indagato per inottemperanza al provvedimento del Questore.