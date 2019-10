Ruba soldi da portafoglio dimenticato su un bancone, donna incastrata da telecamere

Dimentica il portafoglio al bar e lo ritrova…senza soldi. E’ successo ad una donna di Valfabbrica, qualche giorno fa, in un locale del perugino, dove aveva dimenticato il borsello sopra il bancone e dove le era stato restituito da un cliente con tutti i documenti ma senza la cospicua somma che la stessa aveva appena ritirato.

La valfabbrichese si è presentata così dai carabinieri del suo Comune, che hanno immediatamente avviato le indagini analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar. Grazie ad esse i militari hanno notato una giovane donna entrare nel locale, avvicinarsi al bancone e, con una mossa repentina, sfilare i soldi contanti dall’interno, lasciando poi cadere il borsello a terra. Convinta di non essere stata vista da nessuno, questa si è poi allontanata a passo spedito.

Sono bastati pochi giorni di accertamenti per dare un nome e cognome alla ragazza che, quando è stata chiamata dai carabinieri di Valfabbrica, appena entrata negli Uffici, alla domanda “Signora ha capito il motivo della chiamata?”, è scoppiata in un pianto di vergogna, chiedendo scusa per ciò che aveva combinato. La donna è stata quindi deferita per furto alla locale Autorità Giudiziaria.

