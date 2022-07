Ruba da scaffali supermercato e si allontana ma non "sfugge" alla commessa | Denunciata 47enne - Tuttoggi

La lavoratrice aveva quindi seguito la donna nel parcheggio invitandola a rientrare nel supermercato per sottoporsi ad un controllo. La 47enne, a quel punto, dopo essersi disfatta della refurtiva – alcuni prodotti per l’igiene personale – si è data alla fuga a piedi, lasciando il suo Suv nel parcheggio.

Quando la fuggitiva, poco dopo, è tornata a riprendere l’auto, la commessa è riuscita a prendere il numero di targa e denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Gli agenti tifernati hanno subito avviato le indagini riuscendo, in breve tempo, a identificare l’autrice del furto, originaria dell’Albiana, non nuova a simili condotte: a suo carico c’erano infatti già numerosi precedenti, sia per altri colpi in esercizi commerciali sia per reati in materia di stupefacenti. La donna, come detto, è stata deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.