Ruba portafoglio mentre clienti del bar giocano a biliardo, 68enne incastrato da telecamere - Tuttoggi.info

Si è appropriato del portafoglio di un avventore mentre questo stava giocando a biliardo all’interno di un bar di Gubbio.

Mentre era in corso la partita tra stecche e sponde, l’uomo – un 68enne del posto – è entrato nella sala giochi e, dopo aver notato come uno dei giocatori avesse lasciato incustodito il portafoglio sopra un tavolino, si è avvicinato furtivamente all’obiettivo e se ne è appropriato, per poi dileguarsi rapidamente.

Le indagini dei carabinieri, che si sono principalmente concentrate sull’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del bar, hanno consentito di ricostruire i fatti e identificare il responsabile, che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per furto aggravato.