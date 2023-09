Ruba la bibita a un coetaneo e poi gli tira un pugno: denunciato - Tuttoggi.info

I fatti accaduti nell'assisano, indagini della polizia di Stato

Ha rubato la bibita a un coetaneo e, quando questo se la è ripresa, gli ha tirato un pugno. Per questo gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di querela presentata dalla parte offesa, hanno denunciato un minore per lesioni personali.

A denunciare i fatti la vittima minorenne , che si è presentato in commissariato insieme alla mamma: secondo la ricostruzione del giovane, mentre era al bar insieme a due amici, era stato avvicinato da tre coetanei. In seguito, uno di questi, approfittando di una scusa, gli aveva sottratto la bevanda che aveva sul tavolo.

A quel punto, con un gesto rapido era riuscito a rimpossessarsene, provocando, però, la reazione del ragazzo che lo aveva spintonato e percosso violentemente con un pugno, facendolo rovinare a terra inerme. La vittima era stata poi accompagnata dalla madre all’ospedale di Assisi, dove gli venivano diagnosticate lesioni guaribili in 7 giorni. Per questo l’altro giovane, quello che ha tirato un pugno al coetaneo, è stato denunciato per lesioni personali.