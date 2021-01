Ruba in un negozio, giovane preso dalla polizia

Il furto in un negozio all'interno di un centro commerciale di Corciano

Ruba in un negozio e si dà alla fuga, ma viene preso dalla polizia. Il 19enne tunisino è stato denunciato per aver rubato merce del valore di 60 euro in un negozio all’interno di un centro commerciale della zona di Corciano.

Il dipendente dell’esercizio commerciale, allertato dall’attivazione del sistema di antitaccheggio, al passaggio di un cliente, chiedeva al soggetto in questione di percorrere nuovamente le barriere di segnalazione. A tale richiesta il giovane si dava precipitosamente alla fuga.

Nonostante il tentativo di fare perdere le proprie tracce all’interno di un parcheggio sotterraneo, dei dipendenti del negozio riuscivano a non perdere mai di vista il ladro. Proprio grazie a ciò che gli agenti della Squadra volante sono riusciti a raggiungere il fuggitivo in pochi minuti.