Ruba da un’auto in via Canali, in carcere

Il 39enne tunisino, con l'aiuto di un complice in fuga, avrebbe preso un computer e un giubbotto dopo aver rotto il finestrino del mezzo

E’ finito in carcere il 39enne tunisino ritenuto uno dei due autori di un furto da un’auto in sosta in via Canali a Perugia. Questa la decisione del gip nei confronti del tunisino, con precedenti per droga, tentato omicidio e rapina aggravata, che con l’aiuto di un complice aveva rotto il vetro dell’auto, rubando una borsa griffata, un computer e u giubbotto.

A seguito della denuncia del proprietario dell’auto, la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza aveva permesso al personale della squadra mobile di risalire al 39enne, con precedenti di polizia.

Visto il rischio di fuga e di reiterazione del reato, è stata la misura cautelare in carcere. Sono in corso indagini per risalire al complice del presunto ladro.