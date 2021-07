Ruba borsello e usa carta di credito, arrestato 25enne di Foligno - Tuttoggi

Il 25enne ha prima rubato un borsello, poi ha usato una carta di credito per pagare una struttura ricettiva

Un 25enne di Foligno è stato arrestato venerdì sera da una volante del commissariato di polizia di Foligno per il reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Al giovane – già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e soprattutto contro il patrimonio – gli agenti contestano un doppio episodio delittuoso, del quale si è reso protagonista poco dopo le ore 20 di venerdì.

Infatti il 25enne prima ha rubato, da un’auto parcheggiata, un borsello contenente, oltre a denaro contante e documenti identificativi, alcune carte di credito. Subito dopo, ha pensato di saldare il conto aperto presso una struttura ricettiva folignate utilizzando proprio una delle carte di credito appena rubate.

Fortunatamente, la vittima del furto ha ricevuto sul proprio smartphone un avviso di utilizzo della carta. Ha capito così che qualcuno doveva essersene impossessato ed ha immediatamente avvisato la Polizia. Il pronto intervento della Volante ha quindi permesso di bloccare il ladro ancor prima che lasciasse la struttura ricettiva.

A quel punto, gli agenti hanno rapidamente svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto, riuscendo anche, all’esito di accurata perquisizione, a recuperare tutta la refurtiva trafugata dal reo pochi minuti prima, che è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.

Il 25enne è stato arrestato in flagranza per il reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, l’uomo verrà processato per direttissima nella giornata odierna.