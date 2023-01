Ruba alimentari al ristorante e tenta di forzare un secondo negozio

Il secondo furto

Così, si sono accorti della presenza di un uomo, il quale si trovava a distanza di non più di 100 metri dall’accaduto ed era già intento a forzare la porta di ingresso di un altro esercizio commerciale. Piuttosto evidente è apparsa la sua possibile connessione col furto consumato poco prima, sicché il soggetto, una volta bloccato, è stato accuratamente perquisito dagli Agenti del Commissariato.

La refurtiva nello zaino

In tal modo, in uno zaino che portava a tracolla, sono stati rinvenuti i generi alimentari rubati al ristorante; inoltre l’uomo – dell’età di circa trenta anni – presentava i pantaloni strappati ed alcuni tagli alle mani, tutto in conseguenza dell’azione furtiva che aveva perpetrato soltanto pochi minuti prima. Pertanto, una volta ricostruito l’accaduto, i poliziotti lo hanno tratto in arresto, contestandogli sia un furto consumato – con riferimento al ristorante – che un furto tentato, con riguardo al secondo esercizio commerciale preso di mira.

Autore del furto già noto

L’arrestato – già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio – è stato processato per direttissima dinanzi al Tribunale di Spoleto; all’esito, l’arresto in flagranza è stato convalidato e l’imputato ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa.