Rotary perugini, donati quasi 11mila euro alla Fondazione Fontenuovo - Tuttoggi

Quattro Rotary si sono uniti in nome della solidarietà

Ammonta a ben 10.780 euro la cifra donata dai Rotary Club della città di Perugia e del suo comprensorio per acquisire apparecchiature e strumentazioni per la cura dell’Alzheimer a favore della Fondazione Onlus Fontenuovo – Residenze di Ospitalità per Anziani, realtà che opera da decenni sul territorio perugino.

L’assegno è stato consegnato venerdì pomeriggio (16 dicembre) a Stefano Cusco, presidente del Cda del Fontenuovo. Erano presenti il governatore del Distretto 2090 Paolo Signore, l’assistente del governatore Nerio Zuccaccia, Giuseppe Frenguelli (in rappresentanza del Rotary Club Perugia Est); il presidente Simone Tomassini, Fabio Corsano e Luigi Guaitini (Rotary Club Perugia Trasimeno), il presidente Andrea Pedetta e il tesoriere Luca Marinelli (Rotary Club Perugia), Giuseppe Piscitelli (presidente del Rotary Club Città della Pieve – Terre del Perugino).