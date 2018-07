Rosalinda Celentano conquista Foligno e la prossima settimana arriva Manuela Arcuri

Foligno si trasforma in set cinematografico, ma senza troppi disagi. E gli attori del film “Nati 2 volte” si prestano ben volentieri a firmare autografi e scattare selfie. Si trovano spesso a cena nei locali della Movida Folignate, fanno acquisti nei negozi del centro e si incontrano per le strade come volti ormai divenuti quasi familiari. C’è stata subito una sorta di ‘integrazione’ con il massimo del rispetto reciproco.

Il più gettonato è senza dubbio Fabio Troiano, uno dei protagonisti di Ris così come la collega Euridice Axen. Gli appassionati di Gomorra stravedono invece per Marco Palvetti, il Salvatore Conte della seguitissima saga televisiva.

In questi giorni si è aggiunto alla compagni anche Gabrielle Cirilli, tra i protagonisti di Zelig con tormentone ‘Chi è Tatiana?!” e poi ancora tra i big di Tale e Quale Show su Rai Uno.

A fare la sua comparsa al ‘centro del mondo’ – annunciata, ma particolarmente inaspettata – l’eclettica Rosilanda Celentano, nel cast cinematografico ‘folignate’.

Ma l’attesa sale per l’arrivo, previsto la prossima settimana, di Manuela Arcuri, che sarà a Foligno per partecipare alle riprese e che, è facile immaginare, sarà possibile vedere in giro per la città.

Nel cast anche Eleonora Pieroni, folignate doc e ormai ribattezzata come ‘Madrina Americana della Giostra della Quintana”.

Da piazza San Giacomo a Le Conce, dalla Torre dei Trinci a Capodacqua a Le Scale di Porta Romana, e presto anche gli uffici del Palazzo Comunale finiranno sotto i riflettori per girare alcune scene.

