Roberto Taddei è il nuovo presidente di ANCE Terni - Tuttoggi.info

Roberto Taddei, ternano, fondatore della Novedil (azienda che opera soprattutto negli appalti pubblici, in Umbria e al di fuori della regione), rappresentante della quarta generazione della famiglia Taddei tradizionalmente impegnata nel settore delle costruzioni, è il nuovo presidente provinciale di ANCE Terni. E’ stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dei Costruttori Edili di Terni, che si è riunita nella sede dell’Associazione per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche.

Taddei, sarà coadiuvato dai vice presidenti Stefano Pallotta e Federico Carli, succede a Massimo Ponteggia, che ha guidato l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Terni in questi anni. Il neo presidente Taddei ha voluto ringraziare il past president Ponteggia per l’impegno e la professionalità messa a servizio della categoria ed i risultati ottenuti nella crescita del settore in una fase particolare, caratterizzata da grandi sfide e opportunità (come il Pnrr, nuove infrastrutture e la ricostruzione che vede impegnate diverse imprese del Ternano), ma anche criticità, in particolare riguardo l’aumento delle materie prime e dei costi.

Roberto Taddei da anni sta dando il proprio contributo all’attività associativa a sostegno dell’imprenditoria. Già alla guida di Confindustria Giovani Umbria, è presidente della Cassa Edile di Terni e nell’ultimo Consiglio Direttivo di ANCE Terni ha ricoperto la carica di vice presidente.

“Questa elezione per la quale ringrazio i colleghi dell’Assemblea – commenta il neo presidente Roberto Taddei – segue una lunga militanza in Confindustria e in ANCE. Un lavoro a sostegno della categoria degli imprenditori, nello specifico del settore edile, che continuerò a svolgere, con il sostegno dei vice presidenti, del Consiglio direttivo di ANCE Terni e insieme ad ANCE Umbria, nella consapevolezza delle nuove sfide che attendono il nostro settore, con l’imminente conclusione dei cantieri finanziati dal Pnrr, la rimodulazione di alcuni incentivi pubblici e i cambiamenti a cui stiamo assistendo nel mercato privato. Nuove sfide che, è questa la mia convinzione rafforzata in anni di impegno in Confindustria e in ANCE, le imprese possono meglio affrontare avendo il supporto di un’Associazione che può vantare esperienza, autorevolezza e professionalità. Anche per cogliere le opportunità che possono derivare da evoluzioni tecniche, come l’utilizzo di nuovi materiali e dell’Intelligenza Artificiale nelle progettazioni e nella gestione dei cantieri, al fine di rendere il lavoro ancora più sicuro, sostenibile ed efficace”.

L’Assemblea ha provveduto a rinnovare anche il Consiglio direttivo di ANCE Terni, che risulta così composto: oltre al presidente Roberto Taddei e ai vice presidenti Stefano Pallotta e Federico Carli, i Consiglieri Maurizio Battistelli, Daniele Betti, Vittorio Pellegrini, Roberto Pernazza, Eugenio Tonelli, David Montagna Baldelli, Giuseppe Flamini, Marco Proietti.